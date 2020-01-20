انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ 5 أسود تواجه الموت في السودان

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وجود اتصالات متزايدة عبر الإنترنت للمساعدة في إنقاذ 5 أسود أفريقية مصابة بسوء التغذية والمرض تعيش في حديقة بالعاصمة السودانية، حيث يطالب البعض بنقل المخلوقات إلى بيئة أفضل.





وأوضحت الصحيفة أنه تم احتجاز الأسود الخمسة في أقفاص في منتزه القرشي بالخرطوم في منطقة راقية بالعاصمة ، لكنهم منذ أسابيع يعانون من نقص في الغذاء والدواء.





"انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي عندما رأت هؤلاء الأسود في الحديقة ، يحث تبرز عظامهم من جلودهم"، كما كتب عثمان صالح على فيسبوك عندما أطلق حملة على الإنترنت تحت شعار #Sudananimalrescue.



