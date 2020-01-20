AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمعرفة احتياجات المواطن.. محافظ بني سويف: وحدة رصد عيني وأذني بالقرى

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:23 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديري مركز معلومات التنمية المحلية والموارد البشرية بالديوان العام بإعداد توصيف وظيفي لأعضاء وحدة الرصد الميداني المزمع تكوينها لتغطية 222 قرية رئيسية على مستوى المحافظة .

وشدد على ضرورة أن تتضمن كل التفاصيل الخاصة بمهام الوحدة بما يتفق مع رؤية العمل المتفق عليها ، لتشمل بطاقة التوصيف تحديد المهام والاختصاص وآليات الرصد وإعداد التقارير وغيرها.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية وحدة الرصد الميداني قائلا ( الوحدة ستكون عينى وأذني في كل قرية ، ترصد كل المشكلات الدائمة والطارئة، تقترب من المواطنين تنقل مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية ، تسمع مقترحاتهم لحل المشكلات،وتكون بمثابة الانذار المبكر لأي مشكلة ،تقوم بتوعية المواطنين وتعريفهم بجهود الدولة والمشروعات ، تساعدهم على الاستفادة من كل البرامج والأنشطة التثقيفية والتدريبية والصحية والبيطرية التي تنفذها الدولة .

وأكد المحافظ على أنه لن يكتفي بالتقارير الأسبوعية التي يرسلها أعضاء الوحدة بكل قرية ، منوها ( سأراجع التقارير ميدانيا ،أنا محافظ ميداني رغم الأعباء المكتبية التى تحتاجني يوميا ، وسأزور الأماكن التي تأتيني منها التقارير وتحتاج تدخلي المباشر ، وسأفاجئكم جميعا بزيارتي ، ولن أسمح بأي تضليل أو نقل غير الواقع الفعلي ، لازم نعمل كلنا بروح الفريق الواحد ونغلب مصلحة المواطن وبلدنا على مصالحنا الشخصية ، المجتمع ينتظر منكم الكثير والكثير ، فلا تخذلوه .

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع "اليوم" بالأعضاء المرشحين للانضمام للمنظومة من العاملين التابعين لمراكز معلومات التنمية المحلية من مراكز سمسطا وببا والفشن ، والبالغ عددهم 117 موظفا، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، سحر صابر مديرة مركز المعلومات التنمية المحلية بالمحافظة ، و ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة ببا ، و أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن ، على أن يتم عقد لقاء آخر بأعضاء الوحدة من مراكز بني سويف، وناصر، والواسطى، وإهناسيا ، لبحث آليات عمل المنظومة والسماع للعاملين بها بشأن المعوقات المحتملة لسرعة تلافيها.

وأكد محافظ بني سويف أن منظومة العمل ستتضمن سلسلة من المتابعات ، مشيرا إلى أنه بجانب المتابعة على الأرض التي ستقوم بها وحدة الرصد الميداني ، ستكون هناك أجهزة متابعة أخرى أعتمد عليها في التأكد من البيانات والمعلومات الواردة والمرصودة ، والإشراف على تنفيذ الحلول المناسبة .

وعلى مدار حوالي ساعتين ، استمع المحافظ لكل استفسارات العاملين المرشحين للعمل بالمنظومة ، حيث أجاب عليها مفندا لكل التفاصيل ، وموجها بتذليل العقبات التي تم طرحها لتحقيق أكبر استفادة منها وانعكاسها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين ، مشيرا إلى أن آلية العمل بالمنظومة ترتكز على التكامل بين أعضاء الوحدة ورؤساء القرى ، وأن تسود روح الفريق الواحد بين الجميع ، قائلا ( رؤساء المراكز والقرى وأعضاء الوحدة سيكون بينهم تعاون وتكامل لرصد المشكلات ورفعها لي حتى نتعاون في تنفيذ الحلول المتاحة أو خارج الصندوق .
لمعرفة احتياجات المواطن.. محافظ بني سويف: وحدة رصد عيني وأذني بالقرى
لمعرفة احتياجات المواطن.. محافظ بني سويف: وحدة رصد عيني وأذني بالقرى
لمعرفة احتياجات المواطن.. محافظ بني سويف: وحدة رصد عيني وأذني بالقرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي ببني سويف بحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. والمحافظ: خطة مشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة

محافظ بني سويف في لقائه الأول برؤساء المدن.. أتابع بنفسي كل المشروعات ومستوى الخدمات.. ولن أسمح بالقصور أو التراخي في خدمات المواطنين

رفع كفاءة منظومة القطاعات الصحية والتعليمية والتموينية أبرزها.. صدى البلد يرصد مطالب عدد من أهالي أسوان

وزير التنمية المحلية: 4.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى لـ مبادرة حياة كريمة

التخطيط تخصص 1.66 مليار جنيه لتنفيذ 316 مشروعا في 11 محافظة

إنشاء وحدة رصد ميداني لمستوى الخدمات والمشروعات في بني سويف

ترشيحاتنا

9 جنيهات متوسط تراجع بأسعار الذهب.. اليوم

استعان بـ هاري بوتر.. كيف برر زوج نانسي عجرم قتله للشاب السوري

فضيحة أميرية.. أحمد موسى: مرسوم تميم يهدد المقيمين فى قطر بالحبس

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل