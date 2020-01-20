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حوادث

عاطل يطلق الرصاص على صديقه بسبب خصومة بينهما بالمرج

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:28 م
صورة أرشيفية - مسدس
صورة أرشيفية - مسدس
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كتب محمد صبري
لم يجد عاطل وسيلة للانتقام من صديقه سوى قيامه بقتله رميا بالرصاص بسبب خلافات بينهما بالمرج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى حكومي يفيد باستقبالها شابا في العقد الثاني من عمره مصابا بطلق نارى وتوفي أثناء إسعافه.

على الفور انتقل إلى رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن صديقه وراء قتله، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقرر أنه ترصد للمجنى عليه أسفل منزله وبمجرد مشاهدته له أطلق الرصاص عليه من فرد خرطوش كان بحوزته ولاذ بالهرب مستقلا دراجة بخارية إلى أن تم ضبطه.
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