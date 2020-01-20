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حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوك توك بخط 12 بنها القناطر

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:31 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
لقى 3 اشخاص مصرعهم فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك وسيارة نقل ركاب على طريق خط 12 بنها القناطر الخيرية تم نقل الجثث الثلاث لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير مرور القليوبية بوقوع حادث أمام قرية بلتان على خط 12 بنها القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الامن وسيارات الاسعاف وتبين من المعاينة وقع حادث تصادم اثر قطع مركبة توك توك الطريق أمام سيارة نقل ركاب

وأسفر الحادث عن وفاة سائق مركبة التوك توك ويدعي "ح ص ج" و"م ح ن" وزوجته "ح ع" وتم نقل المتوفيين الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق


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