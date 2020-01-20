charging .. أحدث ظهور لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد



وعلق رونالدو علي الصورة قائلا «charging» بمعنى انه يستعيد قوته لمواصلة الدوري ودوري أبطال أوروبا بنفس المستوى.



يذكر ان كريستيانو فاز بجائزة أفضل لاعب بالعالم في عام 2019 والمقدمة من حفل «جلوب سوكر» الذي أقيم بدبي في نهاية العام السابق.







نشر اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس «السيدة العجوز» صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».