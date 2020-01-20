AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

charging .. أحدث ظهور لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:57 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
محمد هاني
نشر اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس «السيدة العجوز» صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
 
وعلق رونالدو علي الصورة قائلا «charging» بمعنى انه يستعيد قوته لمواصلة الدوري ودوري أبطال أوروبا بنفس المستوى. 

يذكر ان كريستيانو فاز بجائزة أفضل لاعب بالعالم في عام 2019 والمقدمة من حفل «جلوب سوكر» الذي أقيم بدبي في نهاية العام السابق.

View this post on Instagram

Charging...🔋💪🏻

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2019

كيلليني: كريستيانو رونالدو الأجدر بالتتويج بالكرة الذهبية وفان دايك الأفضل

ينافسه صلاح وميسي على الأفضل.. رونالدو يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي

جلوب سوكر 2019.. محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في العالم

يتعلم الإنجليزية .. كريستيانو رونالدو يتجه إلى التمثيل

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لـ أفضل لاعب في العالم 2019

ترشيحاتنا

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

حكم رش الملح لإبطال الحسد والسحر؟ الإفتاء تجيب

سيدة تواجه صدمة العمر بعد دخولها حمام منزلها .. تفاصيل مثيرة

بوابة العمرة المصرية: قضينا على النصابين والسماسرة.. ولا يوجد ما يسمى تأشيرة

أحمد موسى: السراج مرعوب من حفتر.. ولن يجلس أمامه في أي مفاوضات.. فيديو

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل