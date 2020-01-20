محافظ أسوان: الرئيس السيسي وعد أهالي النوبة فأوفى .. فيديو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن احتفالية صرف تعويضات أهالي النوبة لمن لم يتم تعويضهم في بناء السد العالي، والتي أقيمت اليوم بأسوان تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع النواحي، موضحا أنه ساهم في رفع الروح المعنوية لدى المواطن المصري.



وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أهالي النوبة وأوفى بوعده وعهده.



وأوضح اللواء أشرف عطية أن كل من تقدم للحصول على التعويضات وكان يستحق حصل على التعويض، موضحا أن المتأخرين عن الحصول على التعويض سيتم فتح الباب أمامهم أول فبراير المقبل.



وأشار محافظ أسوان إلى أن جميع المبادرات الرئاسية من تكافل وكرامة وحياة كريمة قامت بالتركيز على الصعيد، مشيرا إلى أنه يتم السير بخطى ثابتة.



وقال اللواء أشرف عطية إن اليوم شهد تسليم التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وخزان أسوان ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك؛ منوها بأنه تم تشكيل لجان لحصر المتضررين.