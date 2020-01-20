وزير التعليم العالي يعلن موعد افتتاح قصر العيني بعد التجديد

قال الدكتور خالد عبد العزيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات إلى كافة أطياف الشعب المصري، موضحا أن المستشفيات بها حوالي 31 ألف طبيب لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه تم استحداث تطبيق يمسي 365 صحة وذلك لربط كافة المستشفيات الجامعية ببعضها البعض حتى يتم توفير العلاج اللازم للمريض في أي مستشفى بأسرع وقت.



وأشار أنه يتم العمل على تطوير القصر العيني بالكامل لأنه يخدم ما يقرب من 3 آلاف مريض يوميا، من مباني والطوارئ، وسوف يتم التوسع في تطوير الطوارئ بالمستشفيات الجامعية على مستوى مصر.



وتابع الوزير، أنه بداية من شهر أبريل القادم سوف يتم افتتاح التطوير الذي لحق بالقصر العيني، وهذا التطوير سوف يكون شامل لكافة أقسام الطوارئ.



وتحدث الوزير عن مستشفى بنها، أنها تضم 1100 سرير و 1162 عضو بهئية التدريس، مناشدة أهالي بنها بعدم اصطحاب الأهالي بعدد كبير حتى لا يتم إعاقة الأطباء على تأدية عملهم..