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أستاذ أمراض صدرية: فيروس الصين الغامض انتقل لهذه الدول

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب عين شمس، عن فيروس الصين الغامض الذى ظهر في تايلاند، واليابان، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد هل ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان فقط، أم يمكن أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان.

وأضاف"خطاب"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "ten"،  أنه لو ثبت انتقال الفيروس الغامض من الإنسان إلى الإنسان سيصبح الأمر أكثر خطورة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية رأت أن الوقت مازال مبكر حتى نحكم هل ينتقل الفيروس من الإنسان إلى الإنسان أم لا.

وأَشار أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب عين شمس، إلى أن الفيروس الغامض هو امتداد لفيروس "سارس" ومتلازمة "الكرونا"، منوها بأن الوقاية خير من العلاج، ولهذا يجب فحص من يأتي من البلاد التي ظهر بها الفيروس الغامض، فضلا على أن السفر إلى تلك البلدان يجب أن يكون عليه محاذير شديدة.
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