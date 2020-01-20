بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

بعد أن اتخذت السلطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية اجراءاتها الاحترازية وتكثيف مراقبة المسافرين القادمين من ووهان كجزء من جهودها لمنع انتشار فيروس الصين الغامض؛ لم تسلم كوريا الجنوبية من الأمر.
فقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.
ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أن كشفت الصين، الاثنين الماضي، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الغامض خلال عطلة نهاية الأسبوع الناجم عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.
وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن امرأة صينية دخلت عبر مطار "إنتشون" الدولي إلى كوريا الجنوبية، أصيبت بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد بأنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في الصين.
وكانت الصين قد أعلنت، اليوم الاثنين، وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن 4 حالات مصابة بالالتهاب الرئوي يعتقد كذلك أنه بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما سبب قلقا متزايدا على مستوى العالم من الفيروس الذي لم يتم اكتشاف ماهيته بشكل كاف قد ينتشر خلال فترات العطلات الرئيسية.
واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003، والذي بدأ أيضا في الصين.
وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" في بيان اليوم أن مدينة ووهان التي اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس سجلت 136 حالة إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه من بين المرضى المصابين حديثا في المدينة، 66 من الذكور و70 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 و89 سنة، ومنهم 36 حالاتهم خطيرة أو حرجة.
وأضافت السلطات أن أحد المصابين وافته المنية، ليكون حالة الوفاة الثالثة التي تم تسجيلها في المدينة، لافتة إلى أن المرضى المسجلين ظهرت عليهم أعراض تتمثل في الحمى والسعال أو ضيق الصدر أو ضيق التنفس.
وتم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا خارج مدينة ووهان، حيث اكتشفت حالتان في العاصمة الصينية "بكين" وحالة واحدة في مدينة "شنتشن" بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، فيما سافر جميع هؤلاء المصابين إلى مدينة ووهان مؤخرا.
وظهرت على المريض في شنتشن، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما، أعراض الحمى والإرهاق في الثالث من الشهر الجاري، فيما يتلقى المريضان في بكين العلاج الطبي في حي داشينغ، حيث ظهر عليهما أعراض الحمى دون ظهور أي أعراض بشأن الجهاز التنفسي.
وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الفيروس الجديد لا يبدو قاتلًا مثل السارس، إلا أنه لا يعرف الكثير عن أصوله ومدى سهولة انتشاره.
ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأكدت تايلاند واليابان حدوث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما زاد من المخاوف على مستوى العالم ، حيث سيسافر العديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى الخارج خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ الأسبوع المقبل.
فقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.
ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أن كشفت الصين، الاثنين الماضي، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الغامض خلال عطلة نهاية الأسبوع الناجم عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.
وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن امرأة صينية دخلت عبر مطار "إنتشون" الدولي إلى كوريا الجنوبية، أصيبت بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد بأنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في الصين.
وكانت الصين قد أعلنت، اليوم الاثنين، وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن 4 حالات مصابة بالالتهاب الرئوي يعتقد كذلك أنه بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما سبب قلقا متزايدا على مستوى العالم من الفيروس الذي لم يتم اكتشاف ماهيته بشكل كاف قد ينتشر خلال فترات العطلات الرئيسية.
واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003، والذي بدأ أيضا في الصين.
وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" في بيان اليوم أن مدينة ووهان التي اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس سجلت 136 حالة إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه من بين المرضى المصابين حديثا في المدينة، 66 من الذكور و70 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 25 و89 سنة، ومنهم 36 حالاتهم خطيرة أو حرجة.
وأضافت السلطات أن أحد المصابين وافته المنية، ليكون حالة الوفاة الثالثة التي تم تسجيلها في المدينة، لافتة إلى أن المرضى المسجلين ظهرت عليهم أعراض تتمثل في الحمى والسعال أو ضيق الصدر أو ضيق التنفس.
وتم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا خارج مدينة ووهان، حيث اكتشفت حالتان في العاصمة الصينية "بكين" وحالة واحدة في مدينة "شنتشن" بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، فيما سافر جميع هؤلاء المصابين إلى مدينة ووهان مؤخرا.
وظهرت على المريض في شنتشن، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما، أعراض الحمى والإرهاق في الثالث من الشهر الجاري، فيما يتلقى المريضان في بكين العلاج الطبي في حي داشينغ، حيث ظهر عليهما أعراض الحمى دون ظهور أي أعراض بشأن الجهاز التنفسي.
وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الفيروس الجديد لا يبدو قاتلًا مثل السارس، إلا أنه لا يعرف الكثير عن أصوله ومدى سهولة انتشاره.
ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأكدت تايلاند واليابان حدوث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما زاد من المخاوف على مستوى العالم ، حيث سيسافر العديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى الخارج خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ الأسبوع المقبل.