قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الإثنين، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان قادمًا من نادي العين الإماراتي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.





واجتاز مزيان، في وقت سابق اليوم الإثنين، الفحص الطبي قبل أن يوقع عقدًا مع النادي التونسي لمدة 3 أعوام ونصف العام.





ويرتدي مزيان صاحب الـ(25 عامًا) القميص رقم 4 في صفوف الترجي، ويمكن الاستفادة منه في مركز المهاجم الصريح.





وسيكون مزيان، اللاعب الجزائري السادس في تشكيلة الترجي إلى جانب الخماسي، عبد القادر بدران، إلياس شتي، بلال بن ساحة، عبد الرؤوف بن غيث والطيب المزياني الذي لم تتضح بعد وضعيته في الفريق.





كان نادي العين الإماراتي، أعلن السبت الماضي، رحيل مزيان، إلى الترجي التونسي، في إطار الميركاتو الشتوي الجاري.





وذكر النادي، في بيان عبر "تويتر"، "العين يعلن بيع بطاقة اللاعب الجزائري، عبد الرحمن مزيان، للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد".





ويستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نادي الزمالك يوم 14 فبراير المقبل في قطر في إطار كأس السوبر الأفريقي.