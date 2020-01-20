الهارب محمد علي يعترف للإرهابي هاني صبري: هجيب فلوس من قطر لهذا السبب

عرض برنامج"الحكاية "المذاع علي قناه"إم بي سي مصر" فيديو مسرب لمحادثات بين الهارب محمد علي الإخواني الهارب فى تركيا هاني صبري.





وقال محمد علي لـ هاني صبري في المحادثات" أنا الفترة دى بجمع كل الناس اللي ليها علاقة بالحركات الثورية".





وأوضح الفيديو أن الهارب محمد علي يحاول إيجاد مصدر دعم وتمويل من قطر.





وأكدت المحادثات أن محمد علي طالب هاني صبري بأن يكون التواصل بينهم سريا.





واستكملت المحادثات أن محمد علي قال لـ هاني صبري " أنا زى ما انت عارف انا شغلي كله في العلن.. وهذه كانت غلطتي في سبتمبر كما انني اريد المساعده منكم وبناء على ذلك قمت بالتحدث إليك بما انك مؤسس الحركة الثورية".



