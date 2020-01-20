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أخبار العالم

كاد أن يكون رئيسا.. تعرف على إلياس الفخاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخاخ بتشكيل الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، سيتولى الفخاخ تشكيل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز مدة الشهر، ابتداء من غد الثلاثاء. وهي مهلة غير قابلة للتجديد.

من هو إلياس الفخفاخ؟

هو محام  ومهندس تونسي. ولد إلياس الفخاخ عام 1972، وحصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بمدينة صفاقس.

وحصل الفخاخ على الماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة  "INSA" بمدينة ليون الفرنسية والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" من العاصمة باريس.

عمل إلياس لعدة سنوات في شركة "توتال" النفطية الفرنسية في تونس، ثم في مدينة بولونيا الإيطالية عام 2006.

والتحق بمعمل "كورتيل" المتخصص في قطع السيارات حتى ديسمبر 2011.

بدأ الفخاخ مسيرته السياسية بالتحاقه بحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

وتولى إلياس الفخاخ وزارة السياحة في عام 2011،  ثم أضيفت إليه حقيبة المالية في 2012 بـ حكومة حمادي الجبالي. قبل أن يترك السياحة ويتولى المالية في مارس 2013، في حكومة علي العريض.

كان الفخاخ من بين المرشحين الرئاسيين في انتخابات 2019، التي وصلت بالرئيس الحالي قيس سعيد إلى الحكم.

ولا يزال الفخاخ ينتمي إلى لمكتب السياسي للتكتل وهو أحد أعضاء الحكومة الأربعة المنتسبين للحزب.

تعرض لانتقادات شديدة في عمله على رأس وزارة السياحة بسبب أزمة القطاع التي زادت حدة مع الحوادث الأمنية التي تسبب فيها بعض السلفيين.

والفخاخ مرشح من قبل عدد من الأحزاب من بينها، تحيا تونس، ويحظى بدعم التيار الديمقراطي.

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