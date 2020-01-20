ريال مدريد يتعاقد مع الشاب البرازيلي رينيه

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المهاجم البرازيلي الشاب رينييه (18 عامًا) من فلامنجو بعقد طويل الأمد حتى يونيو 2026 مقابل 35 مليون يورو، كما أعلن نادي العاصمة الاسبانية الإثنين.





وقال ريال مدريد في بيان "توصل ناديا ريال مدريد وفلامنجو إلى اتفاق بشأن انتقال رينييه الذي سيرتبط بالنادي حتى يونيو (حزيران) 2026".





وأضاف "سينضم اللاعب إلى الفريق الرديف في النادي ريال مدريد كاستيا في نهاية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عامًا".





وكشفت صحيفة آس الإسبانية بان عقد رينييه يتضمن بندًا جزائيًا بقيمة 30 مليون يورو على أن ترتفع القيمة الى 70 مليون في يناير2021".





وكانت أندية عدة أعلنت رغبتها في الحصول على خدمات رينييه الذي سجل 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم أبرزها برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، وقطب العاصمة الاسبانية الآخر أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جرمان.





وسينضم رينييه بالتالي إلى أربعة مواطنين له في ريال مدريد وهم مارسيلو، فينيسيوس، ميليتاو ورودريغو.



