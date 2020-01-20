AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع الشاب البرازيلي رينيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المهاجم البرازيلي الشاب رينييه (18 عامًا) من فلامنجو بعقد طويل الأمد حتى يونيو 2026 مقابل 35 مليون يورو، كما أعلن نادي العاصمة الاسبانية الإثنين.

وقال ريال مدريد في بيان "توصل ناديا ريال مدريد وفلامنجو إلى اتفاق بشأن انتقال رينييه الذي سيرتبط بالنادي حتى يونيو (حزيران) 2026".

وأضاف "سينضم اللاعب إلى الفريق الرديف في النادي ريال مدريد كاستيا في نهاية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عامًا".

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بان عقد رينييه يتضمن بندًا جزائيًا بقيمة 30 مليون يورو على أن ترتفع القيمة الى 70 مليون في يناير2021".

وكانت أندية عدة أعلنت رغبتها في الحصول على خدمات رينييه الذي سجل 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم أبرزها برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، وقطب العاصمة الاسبانية الآخر أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جرمان.

وسينضم رينييه بالتالي إلى أربعة مواطنين له في ريال مدريد وهم مارسيلو، فينيسيوس، ميليتاو ورودريغو.

وساهم رينييه رغم صغر سنه بإحراز الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد اختفاء 6 أعوام.. العثور على جثة سيدة داخل سيارة في قاع نهر بالصدفة

10 قتلى و100 مصاب.. احتفالات عيد الغطاس في إثيوبيا تتحول إلى مأساة.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

حكم رش الملح لإبطال الحسد والسحر؟ الإفتاء تجيب

سيدة تواجه صدمة العمر بعد دخولها حمام منزلها .. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

الخطيب نام ونزلنا نسهر.. محمد عباس يكشف سبب طرد جمال عبد الحميد من الأهلي

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

خصص لي معاشا.. نجم الأهلي السابق: الخطيب بيدور على قدامى الفريق لتكريمهم

أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

صدمة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري .. تفاصيل

قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات