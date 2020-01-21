جولات مكوكية لأبو العينين حول العالم للدفاع عن مصر وتصحيح المفاهيم المغلوطة والترويج لفرص الاستثمار والسياحة

جولات أبو العينين حول العالم للدفاع عن مصر - عقد لقاءات مكثفة مع برلمانيين إيطاليين بعد أزمة جوليوريجينى - المساهمة فى تقريب وجهات النظر بين مصر وإيطاليا - التقى زعيم الأغلبية في مجلس النواب الإيطالي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - كشف الدور المحورى للقوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب - المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - عقد لقاءات مع أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وكبار المسئولين - التأكيد على دور مصر فى محاربة الإرهاب نيابة عن العالم -أكد أن مصر قدمت نموذجا للتنمية المستدامة بعد 30 يوينو - طالب دول العالم محاربة الإرهاب برؤية مصر للخروج من أزمات المنطقة - أكد أن القضية الفلسطينية و مياه النيل على رأس أولوياته - طالب بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني - طالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على الدول الراعية للإرهاب - أكد أن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية حياة وكرامة - ساهم فى تصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر مع أعضاء الكونجرس -عقد لقاءات مكثفة مع مسئولين في وزارات الخارجية والدفاع والعدل والكونجرس - طرح مقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا - أكد على أهمية إنشاء منطقتى تجارة حرة وصناعية بين مصر وأمريكا - تصدى لحملة الدعاية المضادة على مصر فى ألمانيا -عقد لقاءات مع أبرز البرلمانيين وزعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني -نشر مقالات بالصحف الألمانية من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة على مصر -تحدث مع بابا الفاتيكان عن دور مصر المحوري في محاربة الإرهاب -طالب بابا الفاتيكان بزيارة مصر لمباركة مسار رحلة العائلة المقدسة لتنشيط حركة السياحة - استقبل وفودا برلمانية وسفراء أوروبيين فى مصر - ناقش رؤية مصر مع قادة الفكر وصناع القرار والعسكرين السابقين من الولايات المتحدة

على مدار السنوات الماضية التى قضاها رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابة والمرشح للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة فى خدمة الوطن سواء فى الداخل حيث ركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى وفى الخارج لكشف حقيقة ما يحدث فى مصر من محاولات الجماعة الإرهابية وعناصرها لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها والذى كشفه للعالم بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي. لقاءات مكثفة مع رئيس لجنة الشئون الأوروبية بالبرلمان الفرنسي خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من الجولات المكوكية فى عدة دول حول العالم من بينها أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا حيث عقد أبو العينين لقاءات مكثفة مع رئيس لجنة الشئون الأوروبية بالبرلمان الفرنسي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية وقيادات عدد من الأحزاب الكبرى وذلك خلال عام 2014

عقد لقاءات مكثفة مع البرلمانيين الإيطاليين عقب أزمة مقتل جوليوريجينى و في إيطاليا حرص أبو العينين على عقد لقاءات مكثفة مع البرلمانيين الإيطاليين فى أعقاب تفجر أزمة مقتل جوليوريجينى(2016)من أجل التصدي لمحاولات استغلال هذا الحادث المؤلم في إحداث قطيعة بين البلدين بسبب المعلومات المغلوطة التي تنشر حول هذا الموضوع و التقى أبو العينين مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الإيطالي ومع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ .

توضيح دور القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الارهاب لم يتوقف ابو العينين عند هذا الحد بل حرص على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقد بها العديد من اللقاءات مع أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وكبار المسئولين بالأمم المتحدة. ووجه أبو العينين رسائل واضحة وقوية في هذه اللقاءات حول الدور الكبير والبطولى الذى قامت بها القوات المسلحة والشرطة فى محاربة مصر للارهاب نيابة عن العالم و أن مصر بعد 30 يونيو قدمت نموذجا فريدا للتنمية المستدامة وطالب ابو العينين خلال لقاءاته من دول العالم محاربة الإرهاب برؤية مصر للخروج من أزمات المنطقة النابعة من تجربتها الطويلة حيث أنه لامخرج من الأزمات سوى استعادة الدولة الوطنية .





القضية الفلسطينية و مياه النيل على رأس أولوياته وحول القضية الفلسطينية شدد أبو العينين على أن سياسة فرض الأمر الواقع وإفراغ التفاوض من قضاياه الرئيسية لايمكن أن تكون أساس لحل تلك القضية مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وطالب خلال تلك اللقاءات مجلس الأمن بفرض عقوبات على الدول الراعية للإرهاب. وتطرق أبو العينين خلال تلك اللقاءات إلى التأكيد على أن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية حياة وكرامة الأمر أدى إلى تأكيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ أبو العينين أنه ليس من حق أي دولة حرمان دولة أخرى من حصتها في المياه حتى في حالة الحروب

تصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر مع أعضاء الكونجرس و فى الولايات المتحدة حرص أبو العينين على عقد لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في وزارات الخارجية والدفاع والعدل وأعضاء الكونجرس ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث من أجل تصحيح المعلومات المغلوطة (2017 و2019) وطرح مقترحات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما حرص المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ومقره واشنطن على دعوة أبو العينين ليكون المتحدث الرئيسي في مؤتمره السنوي والذى يشارك فيه العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الكونجرس.



مصر بوابة الشركات الأمريكية وكانت رسائل أبو العينين في هذه اللقاءات الترحيب بالصناعات عالية التكنولوجيا مشيرا إلى أن مصر بوابة الشركات الأمريكية للشرق الأوسط وأفريقيا حيث إن مؤشرات التنمية تتحسن كل يوم ونمضى على الطريق الصحيح وأن مصر أمة شابة وأولوية الدولة الاستثمار المكثف في رأسمالها البشري مؤكدا على أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين ومنطقة صناعية أمريكية في قناة السويس على غرار منطقتي الصين وروسيا. مؤكدا أن عروبة القدس راسخة وأكبر من قرار ترامب الذى يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لما فيه انتهاك خطير للقانون الدولي والسعي لشرعنة الاحتلال الذى يقوض جهود السلام ويشعل المنطقة

التصدى لحملة الدعاية المضادة على مصر كما عقد أبو العينين لقاءات مع أبرز البرلمانيين وزعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني كما نشر مقالات بكبريات الصحف الألمانية من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لحملة الدعاية المضادة لمصر في ألمانيا وذلك خلال أول زيارة للرئيس السيسي لألمانيا (2015)

تحدث مع بابا الفاتيكان عن دور مصر المحوري في محاربة الإرهاب وفي الفاتيكان التقى أبو العينين قداسة بابا الفاتيكان عامي 2014 و2017 حيث تحدث عن دور مصر المحوري في محاربة الإرهاب وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام فى المنطقة والأهمية الكبيرة لمباركة قداسة البابا لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر وأثرها على زيادة حركة السياحة الوافدة.