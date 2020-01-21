أمير مرتضى منصور يوضح أسباب إعارة 5 ناشئين من الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس موافقة مجلس الإدارة، على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، لأندية أخرى، مثل "حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان".





وأكد المشرف العام على الكرة أن هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغيري السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار، موضحا أن هذا يأتي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول أيضا.



