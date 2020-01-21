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رياضة

أمير مرتضى منصور يوضح أسباب إعارة 5 ناشئين من الزمالك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:19 ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس موافقة مجلس الإدارة، على إعارة  بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، لأندية أخرى، مثل "حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان".

وأكد المشرف العام على الكرة  أن  هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغيري السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار، موضحا أن هذا يأتي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول أيضا.

وأشار أمير إلى انه يتوقع من هؤلاء اللاعبين تقديم أداء متميز، والظهور بشكل طيب مع فرقهم خلال مدة الإعارة؛ لأنهم لاعبون على مستوى عالٍ، ويمتلكون الفرصة لإثبات أنفسهم والعودة مرة أخرى للزمالك.

وعن عامل الضغط علي الناشئين خاصة أنهم سيتواجدون بفرق في مراكز ليست متقدمة بالدوري الممتاز، شدد أمير مرتضى على أن العكس هو الصحيح، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل ضغطا عليهم لأنهم لاعبون تربوا في الزمالك ومعتادون على اللعب تحت ضغوط والأمر سيكون طبيعيا بالنسبة لهم.

وأتم أمير مرتضى فى تصريحات للموقع الرسمي بأنه يتمني التوفيق للاعبين الصغار والعودة مجددا للزمالك لأنهم مستقبل الفريق الأول، بالإضافة إلى أنه ليس لدى الإدارة مانع لخروجهم مرة أخرى للإعارة بعد نهاية الموسم، اذا اتيحت الفرصة لأحدهم لإثبات نفسه والمشاركة بشكل أكبر.
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