AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تحصد 6.5 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:02 ص
أصالة - شامخ
أصالة - شامخ
Advertisements
سعيد فراج
طرحت المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "شامخ" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وحققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 6 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب. 

وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تشوق جمهورها.. وتعلق: شامخ

بعد الانفصال.. أصالة تطرح كليب أغنية شامخ.. فيديو

بعد انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تظهر باكية .. شاهد

بعد انفصالها عن طارق العريان| أصالة تحقق 2 مليون مشاهدة بـ شامخ

أصالة تحصد 3.2 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

لليوم الخامس.. أصالة في صدارة يوتيوب

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: جاريدو أفضل من مانويل جوزيه.. فيديو

الكشف عن هوية زعيم تنظيم داعش الجديد .. معلومات استخباراتية

التصنيف والموعد.. كل المعلومات المهمة عن قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم

خصص لي معاشا.. نجم الأهلي السابق: الخطيب بيدور على قدامى الفريق لتكريمهم

الخطيب خصص لي معاشا .. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انضمامه للفريق وأسباب طرد جمال عبد الحميد

تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور

ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ دماغ شيطان .. صور

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها