أصالة تحصد 6.5 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

طرحت المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "شامخ" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وحققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 6 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



