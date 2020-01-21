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فن

حلو المكان لـ تامر حسني تتخطى 40 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:49 ص
تامر حسني - حلو المكان
تامر حسني - حلو المكان
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سعيد فراج
حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني 40 مليونا و349 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب زينة، وعائشة بن أحمد ووخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.
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