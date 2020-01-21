حلو المكان لـ تامر حسني تتخطى 40 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني 40 مليونا و349 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة.



