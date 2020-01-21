منها الالتهابات.. احترسي من أسباب كثرة التبول

يشكو العديد من الأشخاص من كثرة التبول، خاصة خلال فترة الشتاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اكتشاف أسباب كثرة التبول لتجنبها.

أسباب كثرة التبول:



كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن أسباب كثرة التبول ليلا، والتى تتمثل فيما يلي:

تقدم العمر: تشعر بعض السيدات بعد سن الستين بضعف عضلات الحوض والمثانة، ويترددن على الحمام أكثر من ذي قبل.

بعد الحمل والولادة: تشعر السيدات بعد الحمل والولادة بضعف فى عضلات الحوض، لذلك عليها القيام بتمارين تقوية عضلة الحوض لعلاج مشكلة الإكثار من التبول.

مرض السكري: من أكثر الأمراض التي تسبب كثرة التبول.

التهاب المثانة: ويكون مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة وقيء وشعور عام بالوهن والإجهاد.

التهابات مجرى البول: وتكون مصحوبة بصعوبة التبول والمعاناة ودم نزول البول بشكل سلسل ، أو الشعور بالحرقان أثناء التبول، والرغبة في شرب الماء والسوائل قبل النوم مباشرة.