سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر العالمي للذهب

الجنيه الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 683 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 683 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 781 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الثلاثاء، عيار 18، حوالى 585 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 455 جنيها.بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24276 جنيها للأوقية.أما الجنيه الذهب فقد سجل 5464 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.