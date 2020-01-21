الرقابة المالية تلزم شركات التأجير التمويلي بإخطار البنك المركزى ببيانات قروض العملاء

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالى لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصرى.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وادخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.





ووفقًا لهذا البيان المجمع تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقارى والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.





وقال الدكتور عمران إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.





وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلى والتخصيم باخطار البنك المركزى ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الأقتصاد المصرى، والحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي واتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.





كما ثمن عمران عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة I-score والبنك المركزى لما يترتب عليها من إيجابيات في إستبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني.





وأوضح جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزى أن نظام التسجيل – والمنشأ في البنك المركزي – يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.





وصمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركاتج التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها، بالإضافة إلى مركز كل عميل - واطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.





وأوضح محمد كفافى – رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني أن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.





وتقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقرير للاستعلام الائتمانى I Score لكافة الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته ، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتماني الذى تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندا الزاميا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.





جدير بالذكر أن عدد العقود التي ابرمتها شركات التأجير التمويلى بلغت خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2019 حوالى 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالى 2361عقدا بقيمة اجمالية تصل الى 41.5 مليار جنيه.





كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.