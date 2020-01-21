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اقتصاد

تراجع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-1-2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:21 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
تراجعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 15.76 جنيه، وبيعا 15.86 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 17.47 جنيه، وبيعا 17.60 جنيه بمستهل التعاملات بتراجع 3 قروش.

سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.48 جنيه، وبيعا 20.65 جنيه بتراجع قرشين.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.26 جنيه، وبيعا 16.39 جنيه بتراجع 3 قروش.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.30 جنيه، وبيعا 14.43 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه بتراجع قرشين.
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