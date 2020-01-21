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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:10 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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آمنة عبد العظيم

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة، في إطار القضاء على المظاهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.


وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، أن الحملة شملت مناطق (محور الكفراوى – المنطقة بجوار مسجد عماد راغب – أبوالوفا "جنوب الأحياء")، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الأحياء والإدارات المختصة بجهاز المدينة وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات وعشش عشوائية تمثلت فى التعدى على أراضٍ فضاء ولاند سكيب أمام العمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الإزالات تباعًا بجميع أنحاء المدينة، وأنه لا تهاون فى إزالة أى مخالفات أو تعديات، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقضاء على ملامح العشوائية بها.

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