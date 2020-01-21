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أخبار العالم

اليوم.. الاجتماع السنوي الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:31 ص
الاجتماع السنوي
الاجتماع السنوي الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس
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دعاء أبوهشيمة
يعقد الاجتماع السنوي الخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، وحتى 24 من شهر يناير الجاري؛ والذي يركز على القضايا البيئية أكثر من أي وقت مضى.

ويجمع بالمنتدى الاقتصادي العالمي ما يقدر بنحو 3000 من قادة الأعمال ورؤساء الدول والمستثمرين وغيرهم ممن يعتبرون من النخبة العالمية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا خاصا في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي الخمسين، والذي يعقد سنويا في منتجع التزلج السويسري دافوس.

كما ستشارك الناشطة البيئية السويدية الشابة جريتا ثونبرج في جلسة يطلق عليها "صياغة طريق مستدام نحو مستقبل مشترك" في اليوم الأول من الاجتماع.

وسينضم لهذا الحدث العالمي أكثر من 1000 عضو في الصحافة العالمية، وفقًا للمنظمين.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي دعا هذا العام مجموعة من المؤثرين على "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو من دافوس لأول مرة.
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