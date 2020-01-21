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محافظ أسوان يوجه الشكر للرئيس السيسى الذى وعد وأوفى.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:52 ص
تعويضات أهالى النوبة
تعويضات أهالى النوبة
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ريهام فيكتور
وجه اللواء أشرف عطية عبد البارى محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد وأوفى أبناءه من أهل النوبة بمحافظة أسوان التي تعد عاصمة للشباب الأفريقي.

وقال اللواء أشرف عطية عبد البارى، خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أن أهل النوبة بمؤتمر يناير 2017 بمدينة فى أسوان طلبوا من الرئيس السيسى تعويضا لهم ومن ثم تم انعقاد اللجان على الفوز والبدء على تجهيز رغباتهم بناءً على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ أسوان، أن الاحتفالية كانت رائعة استمتع بها أهل أسوان كلهم وملئت الفرحة قلوبهم، مشيرا إلى أنه تم تعويض 6711 متضررا بالكامل ولم يتم تعويضهم من قبل.

وأوضح محافظ أسوان، أن الاحتفالية حظت باهتمام كامل من قبل رئيس الوزراء وحضر معه 2 مساعد رئيس الجمهورية و9 وزراء آخرين لتكريم أهالى النوبة  مما يدل على أن الاحتفالية لم تكن بسيطة وكانت على قدر مشرف لمدينة أسوان.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، مؤكدا أن التعويضات كانت مالية أو إسكان ولا يشترط وجود السكن فى مدينة أسوان وإنما بأى محافظة في الجمهورية.

وتابع: "أن توجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بالصعيد أصبح بشكل عام، وأسوان على وجه التحديد، لأنها أصبحت عاصمة للشباب الأفريقي، منوها إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع بنفسه ما يتم داخل المحافظة من المناطق الصناعية والبنية التحتية.
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