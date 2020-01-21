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مرأة

بدون مضادات حيوية.. 4 حيل سريعة للتخلص من البلغم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:12 ص
السعال
السعال
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لمياء الياسين

على الرغم من أن المخاط يحمي الرئتين من عدوى منقولة بالهواء، فإنه يفرز أحيانًا كثيرًا بسبب نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إليكِ حيل سريعة تساعد على التخلص منه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:

1. تناولي الماء فهو يساعد أيضًا في التخلص من العدوى التي تسبب البكتيريا. 



2. إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت الكافور في الماء المغلي واستنشاق البخار سوف يسيل البلغم الجاف السعال ويمكن أن يبصق بسهولة.



3. امزجي الفلفل والكركم وبذور الكمون والزنجبيل والعسل وقومى بغليهم وتناولى كوبا إلى كوبين منها على مدار اليوم. 


4. تناول ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج أو عصير البصل الخام يمكن أن يساعد تدريجيا في التخلص من البلغم السعال.

 

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