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أخبار البلد

اليوم.. نيفين القباج تزور محافظة البحيرة ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة؛ تزور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم محافظة البحيرة، برفقة وفد وزارى يضم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة لقاء مع ممثلات المرأة في محافظة البحيره بمجمع دمنهور الثقافي، ثم مقابلة الشباب ومسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتضمن الزياره حضور جانب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتفقد لعدد من ورش التدريب والتأهيل بحوش عيسى.

"مراكب النجاة" مبادرة أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم ٢٠١٩، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد تلك البدائل.
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