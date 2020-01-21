ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

الشعر تاج المرأة، ولا يمكن لسيدة أن تهمل الاهتمام بتاجها الذي يظهرها بمظهر الملكة أمام الناس، وفي هذا الإطار تعرضت فتاة هندية لحادث كارثي في "الكوافير"، حيث دمرت إحدى المصففات شعرها في صغرها، وبعده قررت هذه الفتاة الاحتفاظ بتاجها حتى سن المراهقة لتحصل على لقب أطول شعر في العالم وتحقق به أرقامًا قياسية، بل ولقبت بـ "ربانزل الهند"، إذ توقفت عن قطع خصلاتها منذ أكثر من عقد كامل، وذلك بعد تجربة صالون التجميل، ولم تذهب لأي مصففة شعر لأكثر من 11 عامًا، وقررت الاحتفاظ به للأبد وفقًا لـ "الدايلي ميل".





لم تتفوق أي فتاة حتى الآن على «نيلانشي باتل» البالغة من العمر 17 عامًا، من بلدة موداسا الصغيرة في ولاية جوجارات الهندية في سجلات جينيس للأرقام القياسية بعد أن حطمت الرقم القياسي السابق لها البالغ 5 أقدام و6 إنشات والذي تم تحديده في ديسمبر 2018 بطول جديد يبلغ 6 أقدام و2 إنش.





يعبر والدها عن فخره بأن خصلات شعر ابنته الوحيدة، قد حولتها من شخصية محلية إلى شخصية عالمية، ويطلق زملاء وأصدقاء نيلانشي عليها "ربانزل" بسبب شعرها الطويل المتدفق كالأميرة في رواية الأخوان جريم.





تقول: "في السادسة من عمري، كانت لدي تجربة سيئة للغاية داخل صالون محلي حيث دمرت شعري، ومنذ ذلك الحين كنت خائفة من قص خصلاتي، وقد قبل والداي أمنيتي وأصبح شعري الآن هو "آية سعدي".





طرق تعايش ربانزل الهند مع أطول شعر في العالم:

يتعين على نيلانشي التي تعمل مهندسة، ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي حتى لا يلامس شعرها الأرض، وبصرف النظر عن ذلك تقول نيلانشي بأنها تهتم بشعرها مثل كل مراهقة أخرى، ولكن بمساعدة والدتها «كامينيبينات».





وتضيف: "أفعل ما تفعله كل مراهقة"، فأغسل شعري كل أسبوع وأضع الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع، مضيفة أنها تجففه بالجلوس في الشمس أو باستخدام مجفف الشعر، وغالبًا ما تجدله باستخدام "الضفائر".





في أثناء اللعب أو عند حضور بعض المناسبات، تقوم بربط الشعر على شكل كعكة، ولكن مشكلتها التي يصعب حلها تكمن في "السباحة بهذا الشعر"، فيلتف حول رقبتها ووجها لذا لا تستطيع السباحة.