هبوط أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار يسجل 15.86 جنيه.. الريال السعودى 4.22 جنيه.. والذهب عيار 21 يستقر عند 683 جنيها

الدولار يسجل 15.86 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 20.23 جنيه للبيع

اليورو يسجل 17.60 جنيه للبيع

الريال السعودى بـ4.22 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى بـ4.31 جنيه للبيع

الذهب عيار 21 يستقر عند 683 جنيها





تراجعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 15.76 جنيه، وبيعا 15.86 جنيه.





سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 17.47 جنيه، وبيعا 17.60 جنيه بمستهل التعاملات بتراجع 3 قروش.





سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.48 جنيه، وبيعا 20.65 جنيه بتراجع قرشين.





الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.26 جنيه، وبيعا 16.39 جنيه بتراجع 3 قروش.





سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.30 جنيه، وبيعا 14.43 جنيه.





سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه بتراجع قرشين.





فيما تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، ، الثلاثاء، وسجل الريـال السعودي نحو 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع بتراجع قرش.





وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 51.63 جنيه للشراء و 52.23جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.





وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع بتراجع قرش.





وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.74 جنيه للشراء و41.19 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.





ويتحدد سعر صرف العملات العربية بالدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.





واستقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 683 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر جرام الذهب عيار 21



وسجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 683جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 781 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18



وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الثلاثاء، عيار 18، حوالى 585جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 455 جنيها.





السعر العالمي للذهب



بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24276 جنيها للأوقية.





الجنيه الذهب



أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5464 جنيها.





أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.