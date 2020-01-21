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أخبار البلد

الإرهاب وخطره على السلام العالمي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:38 ص
الإرهاب وخطره على
الإرهاب وخطره على السلام العالمي بمعرض الكتاب
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القسم الديني
يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "الإرهاب وخطره على السلام العالمي"، بقلم مجموعة من العلماء، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

ويشدد الكتاب على خطورة الموقف الذي يعيشه العالم أجمع في الوقت الراهن؛ حيث استفحل خطر الإرهاب، الذي عمل على تبني الدعوات لإلغاء الآخر وإقصائه وعدم الاعتراف به، كما أدى الإرهاب إلى تكدير السلم العالمي وإلى التأثير على المواطنة العالمية.

ويوضح الكتاب أن الإسلام قد حرم سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال، وجاءت مقاصد الشريعة لتحافظ على تلك الكليات، وكان الإسلام أول من دعا إلى فكرة المواطن العالمي الذي يتمتع بالحقوق والواجبات، وإلى التعايش السلمي بين الشعوب والحضارات، وإلى رفض التعصب والانغلاق والإقصاء، وإلى ترسيخ سبل التعايش السلمي بين الناس جميعًا.

ويشتمل الكتابُ على رُؤيةٍ تَحليليةٍ لعددٍ من العُلماءِ حَولَ الإرهابِ وخَطَرِهِ علَى السَّلامِ العالميِّ، وكيفيةِ مُواجَهَةِ هذا الخَطرِ من خلالِ بيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السَّلمي، حيث وضعَ القرآنُ الكريمُ قواعدَ واضِحةً للعائلةِ البَشَريَّة، وأَعلنَ الإسلامُ أَنَّ الناسَ جَميعًا خُلِقوا من نفسٍ واحِدة، وهُم أبناءُ العائلةِ الإِنسانيَّة، وكُلُّهُم لهُم الحقُّ في العَيْشِ والكَرامة دون استثناءٍ أو تمييز لأَنَّ الِإنسان مكرَّمٌ في نَظرِ الإِسلام لِإنسانِيتِه، دُونَ النَّظرِ إلى دِينِه أو مذهبِه، أو لونِه أو جنسِه.

ويحوي الكتاب العديد من المباحث بأقلام عدد من كبار المفكرين، أبرزها: ثقافة الإرهاب قراءة شرعية، للدكتور مصطفى بن حمزة. الإرهاب والتكفير، للسيد علي فضل الله. الإرهاب وخطره على السلم والأمن العالمي، للدكتور أبي لبابة حسين. دور المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في محاربة الإرهاب، لهشام بن عبد الله العباس. المواطنة والتعايش السلمي في منظور الإسلام، للدكتور محي الدين عفيفي.  أسس المواطنة في القرآن والسنة والسيرة النبوية، لمحمد زاهد نذير محمد. نظرة فقهية في المواطنة والوطن والتعايش السلمي، للسيد علي الأمين. احترام الاختلاف والتنوع والتعايش، للشيخ أحمد مبلغي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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