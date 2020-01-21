وزير التعليم العالي يشهد احتفال المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بمناسبة حصوله على 3 شهادات أيزو

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي مساء أمس الاثنين، فعاليات احتفال المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بحصوله على 3 شهادات معايير دولية، بحضور السفير عبدالله الجرمان سفير دولة الكويت بالقاهرة، ود. رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ود.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوافدين، ولمياء الملحم ممثل وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، ود. أحمد المطيري رئيس المكتب الثقافي الكويتي.









هنأ الوزير المكتب الثقافي الكويتي بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المهمة، والتي جاءت نتيجة جهود متميزة وعمل جاد، مشيدًا بأداء المكتب وتواصله الدائم مع الوزارة لرعاية مصالح الدارسين الكويتيين بمصر.





وأشار عبد الغفار إلى العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في ظل هذه العلاقة المتميزة على مضاعفة أعداد الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر، وتذليل كل العقبات التي تواجههم.





كما أكد الوزير أن الوزارة قطعت في مجال التطوير والتحديث لتطوير منظومتها التعليمية عددًا من الخطوات الطيبة، منها إنشاء عدد من أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأت منها 3 جامعات؛ لتوفير تعليم متميز، يستطيع الالتحاق به طلاب مصر والدول الشقيقة والصديقة من شتى أنحاء العالم.





وأضاف عبدالغفار أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف، بدأت الدراسة فيها هذا العام، وفي الطريق 5 جامعات أخرى، كنواة لعدد أكبر يصل إلى 20 جامعة تكنولوجية، فضلا عن إنشاء جامعات أهلية جديدة بمواصفات عالمية، كجامعة الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، فضلا عن التوسع في البرامج الدارسية الجديدة، التي يحتاج إليها سوق العمل.





وفيما يخص إجراءات تطوير منظومة الوافدين، أكد الوزير أنها شملت تحديث مقر إدارة الوافدين بحي السفارات بمدينة نصر، وإعداد الكوادر الفنية المدربة فى التعامل مع الطلاب الوافدين، وميكنة العمل داخل الإدارة من خلال إنشاء موقع إلكتروني، وإنشاء مكاتب لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات، وإطلاق تطبيق (ادرس في مصر) بهدف التعريف بالخدمات التعليمية المتميزة في الجامعات المصرية، فضلا عن توفير العديد من الأنشطة الصحية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، وذلك من خلال إعداد حفلات استقبال للطلاب في بداية العام الدراسي، وبرامج ورحلات سياحية ومسابقات تشمل هذه المجالات.





وأكد عبدالغفار أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد والمزيد من الإجراءات والخطوات الطيبة، التي ستلبي طموحاتنا في حياة دراسية أفضل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.





من جانبه أكد د.أحمد المطيري أن المكتب الثقافي الكويتي شهد خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة في تطوير جميع جوانب العمل الثقافى والإدارى، مؤكدًا أن حصول المكتب على ثلاث شهادات أيزو يأتي من منطلق رؤية الكويت وخطتها الإنمائية 2035.





وشدد على سعي المكتب الثقافي إلى تحقيق عملية التطوير والتنمية من خلال معايير الجودة والتميز في العملية التعليمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي وفقًا لخطة البعثات العلمية لوزارة التعليم العالي.





وأشاد المطيري بجهود وزارة التعليم العالي المصرية في تطوير منظومتها التعليمية، وما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة لطلاب دولة الكويت، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، راجيًا أن يدوم هذا التعاون المثمر والبناء، وأن تكون مصر في مقدمة الدول التي تعني بالتعليم.



