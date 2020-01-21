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رياضة

رمضان صبحي يغيب عن مواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  صعوبة لحاق رمضان صبحي، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي؛ لضمان تعافيه بشكل مثالي من آثار مزق العضلة الخلفية.

وأوضح أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي، ومن ثم يتم السير بخطوات تدريجية في عملية إشراك اللاعب في تدريبات الكرة؛ للاطمئنان على تعافيه تماما؛ بهدف الدفع به بشكل نهائي في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي سيكون على موعد مع مباريات مهمة في فبراير المقبل أمام الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

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