مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا مع الجونة اليوم، الثلاثاء، بملعب طنطا فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



ومن المقرر أن تكون المواجهة غاية فى القوة والإثارة، فى ظل سعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وتعويض مسلسل النتائج السيئة فى الفترة الأخيرة.



وتنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.



وفى الساعة السابعة والنصف، يدخل فريق المقاصة فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوى فى الجولة الـ 14 من منافسات الدوري.



وتعد مباراة المقاصة أمام بيراميدز واحدة من المباريات القوية فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق فى أى توقيت من المباراة، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت أيضا.