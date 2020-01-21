تخفيض سعر أوبل جراند لاند 2020 opel grandland بقيمة 40 ألف جنيه

بعد التخفيضات الأخيرة التي قدمتها اوبل وتخفيضها سعر أوبل انسجنيا جراند سبورت 2020 ، قررت تخفيض سعر سيارة تعد من أكبر سياراتها متعددة الاستخدامات الـSUV المتاحة في مصر وهي أوبل جراند لاند التي تراجع سعرها بداية من 30 ألف جنيه ووصل إلى تخفيضات بواقع 40 ألف جنيه لنسخة 2020 من السيارة.



أوبل جراند لاند 2020



opel grandland



وانخفض سعر الفئة الأولي من السيارة بواقع 30 ألف جنيه من 449.990 ألف جنيه ليصل إلى 419.990 ألف جنيه بينما انخفض سعر الفئة الثانية بمعدل أكبر بواقع 35 ألف جنيه ليبلغ 449.990 ألف جنيه بدلًا من 484.990 ألف جنيه ، بينما كان التخفيض الأكبر من نصيب الفئة الثالثة من السيارة بواقع 40 ألف جنيه ووصل سعرها إلى 489.990 ألف جنيه بدلًا من 529.990 ألف جنيه.