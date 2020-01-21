140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

لم تكن رسالة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي وجهها في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة المقاولون موجه للاعبه صالح جمعة، ولكنها كانت واضحة وصريحة في استيائه الشديد من محاولات الإبقاء على لاعب الوسط حتى هذه الفترة ليغسل يده منه بعد أن ضاق ذرعا من تصرفاته.





واحتاج السويسري فايلر 140 يومًا ليعلن عن شخصيته القوية في المؤتمر صحفي؛ لتكون رسالته أنه طلب مرارًا وتكرارًا إبعاد اللاعب عن صفوف الفريق بأي شكل خوفًا من تأثيره السلبي علي حالة الاستقرار التي يفرضها فخرج وأعلن ذلك على الملأ.





الشيء الذي يبرز أن رسالة فايلر لم تكن إلي صالح جمعة ولكن للجهاز الإداري بالفريق أن المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي إنه لا يتابع وسائل الإعلام ليعرف تصريحات صالح جمعة في حين أنه أعلن لوسائل الإعلام أنه يتمني الخير للاعب ولكن في مكان آخر وهو ما يبرز أنه غاضب من محاولات البعض في تواجد اللاعب من جديد.



