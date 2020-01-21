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أخبار البلد

بداية من اليوم.. الصحة: إطلاق 48 قافلة طبية مجانية بـ 24 محافظة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 48  قافلة طبية مجانية، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر يناير الجاري بـ 24 محافظة هي (جنوب سيناء، القليوبية، الجيزة، أسيوط، القاهرة، قنا، سوهاج، الإسماعيلية، مطروح، دمياط، بني سويف، الإسكندرية، الوادي الجديد، شمال سيناء، أسوان، السويس، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، المنيا، كفر الشيخ).

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 21 و22 يناير الحالي بمناطق وادي مكتب والندية مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وعرب أبوعريضة مركز الصف محافظة الجيزة، والأنصار مركز القوصية محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية مجانية في مناطق الأسمرات 2 مركز المقطم بالقاهرة، وقرى حاجر خزام مركز قوص بقنا، والحبيل مركز البلينا بسوهاج، و كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وقرية جلالة مركز الضبعة بمطروح، وحجازي حسنين مركز الزرقا بدمياط، وصالح سعد مركز الفشن ببني سويف، والتنمية مركز برج العرب بالإسكندرية، وبغداد مركز باريس بالوادى الجديد، وأسيوط مركز العريش محافظة شمال سيناء، والصدفية مركز كوم أمبو بأسوان، ووحدة الرائد مركز حي فيصل بالسويس، وساقية المنقدى مركز أشمون بالمنوفية، وذلك في يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 23 و24 يناير الحالي بمنطقتى حانوت مركز كفر صقر بالشرقية، ورأس حدربة وحلايب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق دروة مركز أجا بالدقهلية، ووادى الحصوة 1 مركز أبورديس بجنوب سيناء، والبرمبل مركز أطفيح بالجيزة، وذلك يومي 24 و25 من الشهر الجاري.  

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 25 و26 من شهر يناير الحالي في مناطق مدرسة البراق بمرسى علم ووحدة برانيس وعرب صالح مركز مرسي علم بالبحر الأحمر، وكفرعبيان مركز الخانكة بالقليوبية، والتوفيقية مركز سنورس بالفيوم، بالغضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق المحاسنة مركز جرجا محافظة سوهاج، و نادي منشية حلوان (التتش) مركز حلوان محافظة القاهرة، ووادي عبادي 2 مركز ادفوشرق بأسوان، وذلك في يومي 26 و27 من الشهر الجاري.  
 
وقالت "الصادق"، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 27 و28 يناير الجاري في مناطق أبوماضي 75 مركز بلقاس بالدقهلية، و الحمراوين  مركز القصير  بالبحر الأحمر، ولقانة مركز شبراخيت بالبحيرة، وأبومنقار مركز الفرافرة بالوادي الجديد، والسلام مركز بني مزار بالمنيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، و المجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وذلك يومي 28، و29 من الشهر نفسه.

 وأضافت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 29 و30 يناير الجاري في مناطق شما مركز أشمون بالمنوفية، وبهيج مركز برج العرب بالإسكندرية، وكفر منسابة مركز الفشن ببني سويف، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، وبهى الدين ومشندت مركز سيوة بمطروح، والقلعاية مركز العسيرات محافظة سوهاج، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، والمنار مركز نصر النوبة بأسوان، ووحدة النصر ك 85 وام الحويطات مركز سفاجا بالبحر الأحمر، ومركز شباب المحسمة بالقصاصين بالإسماعيلية، والكفاح مركز الفرافرة بالوادي الجديد، ونجع الكويت مركز دشنا بقنا، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية، وذلك يومي 30 و31 من يناير الجاري.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة (أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان) بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل (الأشعة، التحاليل الطبية) وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.
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