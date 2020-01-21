بالخطوات.. تشغيل خاصية Dark mode على فيسبوك وماسنجر

تعتبرخاصية Dark mode أو الإضاءة الخافتة من الخصائص المهمة والمطلوبة من معظم مستخدمى الهواتف والتطبيقات، حيث تعمل الخاصية على التقليل من معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية على الهواتف.





وذكر موقع OSXDaily عن كيفية تشغيل خاصية Dark Mode على فيسبوك وتفعيلها سواء على هاتفك الأيفون أو الأيباد.

ولتفعيل خاصية Dark Mode على موقع فيسبوك من على جوجل كروم سيكون عليك إتباع الخطوات الآتية:

1- قم بفتح فيسبوك من كروم واضغط على URL الموجود ثم قم بفتح إدخال هذا الرابط (chrome://flags/#enable-force-dark) .

2- اختار تشغيل Dark Mode من القائمة المنسدلة

وفي هذه الحالة سيتم تفعيل خاصية Dark Mode على كل المواقع التى لديها إمكانية في تشغيل خاصية Dark Mode، وإذا لم ترغب في تشغيلها على كل المواقع فعليك إدخال هذا الرابط (chrome://flags/#enable-force-dark) وذلك لوقف الخاصية على جوجل كروم.

تفعيل خاصية Dark Mode على تطبيق ماسنجر

ولتفعيل خاصية Dark Mode على تطبيق ماسنجر حيث ستعمل على تحويل كل الألوان الموجودة في التطبيق إلى اللونين الرمادى و الأسود .

ولتشغيل الخاصية على مانسجر من هواتف أيفون أو أيباد سيكون عليك اتباع الخطوات الآتية:

1- 1- افتح تطبيق مانسجر على أيفون

2- 2- اضغط على أيقونة البروفايل على الجانب الأيسر من التطبيق

3- 3-ستظهر لك قائمة، قم بتحويل Dark Mode إلى وضع ON

4- 4- وإذا قررت إلغاء تفعيل الخاصية في أى وقت عليك تحويل الوضع إلى OFF.