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أخبار البلد

وقعوا فى بعض.. العاملون فى قناة الشرق: سيطرنا على القناة وسنكشف رواتب القائمين عليها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:04 م
قناة الشرق
قناة الشرق
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صدى البلد

أصدر العاملون فى قناة "الشرق" الفضائية، بيانا أكدوا فيه صحة تلقي قناة "الشرق" تمويلات من الشاعر ياسر العمدة.

وقال العاملون في بيانهم: "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريا وحتى الآن، لم نجد أي رد من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل".

وأضافوا: "بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة، في حين أننا حصلنا على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية مجانا".

وتابعوا: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوك لشركة إنسان والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام".

وأوضحوا: "سنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".

وقعوا فى بعض.. العاملون فى قناة الشرق: سيطرنا على القناة وسنكشف رواتب القائمين عليها
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