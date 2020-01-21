أخبار الحوادث.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها أمين الشرطة على فراش الزوجية بالمعصرة.. أحكام رادعة لعصابة الاتجار في النقد الأجنبي









أخبار الحوادث

مصرع 5 وإصابة 15 فى تصادم بين 3 سيارات بسوهاج

شهد طريق البحر الأحمر بسوهاج حادث تصادم بين 3 سيارات أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ومستشفي أخميم والمستشفي العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





المتهم بالشروع في قتل ابن عمه بقليوب: الدم عمره ما يبقى ميه واتخانقنا بسبب الخلاف على ري الأرض

"مكنش قصدى أضربه ولا أحاول أموته.. ده مهما كان ابن عمى والدم عمره ما يبقى ميه" بهذه الكلمات بدأ المتهم بـالشروع فى قتل نجل عمه مستخدما فأسه بسبب مشاجرة بينهما على ري الأراضي الزراعية بقليوب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شيماء وإبراهيم.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها على فراش الزوجية بالمعصرة

لم يكن يتخيل أمير الذى يخرج صباحا ولا يعود إلا بعد انتهاء عمله ككبابجي، بـ منطقة معصرة حلوان إلى منزله، لتوفير حياة كريمة لأسرته الصغيرة وزوجته، بأن تأتي الضربة من أقرب الناس له وهى زوجته خط دفاعه الأول فى تلك الحياة القاسية، ليجدها بين أحضان عشيقها على فراشه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عيالي بيخافوا منها.. غنام يقتل شخصا بالدقهلية لعتابه على مرور الماشية من أمام منزله

لقى شخص مصرعه على أيدى غنام في إحدى قرى الدقهلية وذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما عتاب المجني عليه للجاني لمرور أغنامه أمام منزله وتخوف أطفاله منهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تأجيل طعن 65 متهما على أحكام المؤبد بـ تنظيم داعش الصعيد لـ 18 فبراير

قررت محكمة النقض، نظر تأجيل طعن 65 متّهمًا أدانتهم بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد" لجلسة 18 فبراير لاستمرار المداولة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رسومها الجمركية مليون جنيه .. إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا

نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط محاولة تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا البحرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عامل ينقب عن الآثار تحت منزله فيعثر على معبد بطلمى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بسوهاج لقيامه بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، يقود إلى كشف معبد أثرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السجن 15 عاما لدبلوماسي أجنبي سابق لاتهامه بتهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي؛ بمعاقبة، دبلوماسي أجنبي سابق؛ بالسجن ١٥ عاما لاتهامه في تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رعب في الدقهلية بعد انفجار بالخط الرئيسى للغاز

انفجر الخط الرئيسى للغاز بسندوب بالدقهلية منذ قليل، مما أدى لاشتعال النيران وتصاعد دخان كثيف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سقوط المتهم قبل دفن الجثة.. تاجر خضراوات يقتل زوجته بـ كوريك فى قنا

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بقنا وضبط مرتكب الواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





علاقة محرمة.. تفاصيل إحالة أوراق سائق متهم بقتل صديقه في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، إحالة أوراق سائق متهم بقتل صديقه في إجازة عيد الفطر الماضي، لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من فبراير للنطق بالحكم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ننشر أول صورة للأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية ولقن طفلته علقة ساخنة أودت بحياتها بعد أن أصيبت بنزيف داخلي لتأخرها فى إحضار متعلقاته الشخصية، حيث ألقى القبض على المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق خط الغاز بالدقهلية

انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية لموقع انفجار الخط الرئيسى للغاز بسندوب للسيطرة على الحريق؛ كما انتقلت قيادات مديرية أمن الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة الوضع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





غرامة 47 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: الحبس من 3 إلى 10 سنوات لـ23 متهما فى الاتجار بالنقد الأجنبي

كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة 23 متهما بأحكام رادعة، لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح بها، حيث قررت الحبس مع الشغل لمدة١٠ سنوات للمتهم الرئيسي و٥ سنوات لـ ١٤ متهما و٣ سنوات لـ ٥ متهمين ‏وغرامات مالية بلغت ٤٧ مليون جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالأسماء.. تسمم أسرة بورسعيدية تناولت سمكة الأرنب.. والصحة تشكل حملة لمعرفة مصدرها

استقبل مستشفى السلام بورسعيد اليوم الثلاثاء 5 حالات اشتباه فى تسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة من سمكة الأرنب السامة ووصلوا فى حالة إعياء شديد وتبين أن الأسرة مقيمة فى حى العرب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لا يهابون الموت.. تضحيات وبطولات رجال الشرطة لم تتوقف دفاعا عن أمن الوطن

"صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ" رجال الشرطة المصرية رجال لا يهابون الموت فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن والشعب المصرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية غير المعقمة مجهولة المصدر في الفيوم

تمكنت إدارة الصيدلة بمديرة الصحة بمحافظة الفيوم، برعاية الدكتورة أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، وبإشراف الدكتورة ميرفت فؤاد مديرة الإدارة بالاشتراك مع إدارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع مستلزمات طبية غير معقمة فى محيط مركز طامية بمحافظة الفيوم يستخدم فى تصنيعها مواد خام مجهولة المصدر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التحقيق فى اتهام أشرف زكي وإلهام شاهين لـ ماجدة خير الله بالسب والقذف.. تفاصيل