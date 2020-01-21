AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غرامة 47 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: الحبس من 3 إلى 10 سنوات لـ23 متهما فى الاتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:50 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
Advertisements
إبراهيم مصطفي

كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة 23 متهما بأحكام رادعة، لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح بها، حيث قررت الحبس مع الشغل لمدة١٠ سنوات للمتهم الرئيسي و٥ سنوات لـ ١٤ متهما و٣ سنوات لـ ٥ متهمين ‏وغرامات مالية بلغت ٤٧ مليون جنيه.


​بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.


و‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا ‏و بالتنسيق مع السيد/ محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، ‏وقد اسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد (٢٣) متهم من إجمالي (٢٧) متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات ، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.


وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة عدد (٢٧) متهما.


‏وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لعدد 23 متهما بالحبس مع الشغل لمدة١٠ سنوات للمتهم الرئيسي ومدة ٥ سنوات لـ ١٤ متهم ومدة ٣ سنوات لـ ٥ متهم ‏وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي ٤٧ مليون جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب معرض ومدرس يتاجران فى النقد الأجنبي

حبس 3 متهمين بالاتجار بـ 5 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية

ابرزها استهداف العناصر الخطرة ببحيرة المنزلة ومنظقة السحر والجمال .. ننشر جهود وزارة الداخلية خلال الشهر الماضى

شاهد| ننشر جهود وزارة الداخلية خلال شهر

انتحلوا صفة ضباط أموال عامة.. سقوط عصابة تجارة عملة متلبسين بـ 500 ألف جنيه سوداني

أخبار الحوادث.. الطالب المتهم بقتل شقيقه يعترف بتفاصيل الواقعة.. المؤبد لـ 5 أشخاص بتهمة خطف طفل في قنا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

هيئة الطيران الإيراني تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه