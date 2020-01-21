روح اشتغل.. نصيحة أم تدفع ابنها للانتحار في بني سويف

" روح إشتغل " بهذه الكلمات حاولت ربة منزل حث ابنها على البحث عن فرصة عمل، حيث تخطى عمره الخامسة والعشرين عاما ، إلا أن تلك الكلمات دائما ما تنزل على نجلها كالصاعقة، وتتحول النصيحة إلى مشادة بينهما.

حتى أقدم الشاب على محاولة الانتحار، مساء اول امس الأحد، بتناوله مبيدا حشريا، وجرح يده اليسرى، في محاولة منه لقطع شرايين يده للتخلص من حياته، قبل أن تتمكن اسرته من نقله لمستشفى الفشن المركزي، ومنها لمعهد السموم لتلقي العلاج.

البداية باستقبال مستشفى الفشن المركزي لحالة شاب مصاب بادعاء تناول مبيد حشري يدعى "جمعة. أ. ح"، 25 عاما، مقيم بقرية برستينا بمركز الفشن جنوب بني سويف، مصابا بحالة تسمم، وجرح قطعي برسغ اليد اليسرى طوله حوالي 6 سنتيمتر، والحالة العامة سيئة، وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة، وبإبلاغ المستشفى لمأمور مركز شرطة الفشن.

والذي بدوره أخطر اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بالواقعة، والذي كلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية إقدام الشاب على الانتحار عقب حدوث مشادة كلامية مع والدته لحثها الدائم له بالبحث عن فرصة عمل ورفضه ذلك في الوقت الراهن مما دفعه إلي محاولة الانتحار.

كما تبين من سؤال والدته، وتدعى "منى. إ. ح"، 50 عاما، ربة منزل، قررت أن ابنها تناول مبيدا حشريا، وإحداث إصابته بنفسه بقصد الانتحار، لحدوث مشادة كلامية بينهما، لحثها الدائم له بالبحث عن فرصة عمل ورفضه ذلك، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية، كذلك تبين أنه بسؤال شقيقه أيد مضمون أقوال والدته، ولم يتهم أحدا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة .