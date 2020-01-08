بعد تعديه على أمه بالضرب .. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وابن الحاجة فاطمة..شاهد

وقعت مشادة كلامية حادة على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة ومحمود أبو أمين نجل الحاجة فاطمة، بعد معاتبتها له بسبب تعديه على والدته بالضرب والتخلي عنها وتركها تعيش وحدها.



وقال محمود أبو أمين، إنه كان يريد الزواج بابنة خالته، ولم تساعده في اي شئ، مضيفا أنه لم يعتد على والدته بالضرب كما تقول في وسائل الإعلام.



وإنفعل محمود أبو أمين، وانتي كده مش عارفة اي حاجة في الدنيا، وانتي مش أحن علي أمي أكثر مني، واهدي بس انتي علشان أنا مش رامي أمي.



وعلقت انت بتكلم في موضوع مليش علاقة بيه، وبنتكلم في موضوع محدد، انت ليه ضربت والدتك، وقاطع الطريق علي أي شخص يحاول ان يقرب منها، وانت ليه بتتعدي علي ست ضعيفة لاحول لها ولا قوة.



واضطرت بسمة وهبة إلى إنهاء المداخلة بسبب الطريقة السيئة التي تحدث بها نجل الحاجة فاطمة خلال الحديث، مضيفة أن هذا لا يحتاج إلا قول اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم.