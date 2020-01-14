أخبار التوك شو.. أبو العينين يتبرع بـ 20 ألف بطانية لحملة دفا.. وأحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
المدرعة انقلبت على ظهرها.. أحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية
سخر الإعلامي أحمد موسى ، من قدرات الجيش والصاعقة القطرية، وعرض تدريبات هزلية للجيش القطري.
أبو العينين يتبرع بـ 20 ألف بطانية لحملة «دفا»
أكد مصطفى عزت، مدير عام مؤسسة «أبو العينين» الخيرية، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، سيتبرع بـ 20 ألف بطانية لحملة "دفا" لمن يعانون من البرد والفقر.
مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة
قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق ، إن القوات الجوية نفذت عددا من المهام القتالية في مناورة 2020 ونفذت عملية الفتح الإستراتيجي للقوات الجوية.
سمير فرج يكشف كارثة كان سينفذها قاسم سليماني في مصر أيام الإخوان
قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن إيران كانت القوة الثالثة في المنطقة وبعد قيام الثورة في إيران بقيادة خامنئي قام بإلغاء الجيش وتكوين الحرس الثوري.
لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو
قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك مناقشات في روسيا حول الأزمة الليبية.
وأضاف صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك اجتماعا أحاديا وفرديا لكل مجموعة على حدة في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.
خالد عكاشة: وجود تركيا في مفاوضات موسكو بشأن ليبيا غير مريح
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانخراط التركي في الملف الليبي غير مرحب به من القوى الإقليمية.
المدرعة انقلبت على ظهرها.. أحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية
سخر الإعلامي أحمد موسى ، من قدرات الجيش والصاعقة القطرية، وعرض تدريبات هزلية للجيش القطري.
أبو العينين يتبرع بـ 20 ألف بطانية لحملة «دفا»
أكد مصطفى عزت، مدير عام مؤسسة «أبو العينين» الخيرية، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، سيتبرع بـ 20 ألف بطانية لحملة "دفا" لمن يعانون من البرد والفقر.
مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة
قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي مدير الشؤون المعنوية الأسبق ، إن القوات الجوية نفذت عددا من المهام القتالية في مناورة 2020 ونفذت عملية الفتح الإستراتيجي للقوات الجوية.
سمير فرج يكشف كارثة كان سينفذها قاسم سليماني في مصر أيام الإخوان
قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن إيران كانت القوة الثالثة في المنطقة وبعد قيام الثورة في إيران بقيادة خامنئي قام بإلغاء الجيش وتكوين الحرس الثوري.
لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو
قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك مناقشات في روسيا حول الأزمة الليبية.
وأضاف صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك اجتماعا أحاديا وفرديا لكل مجموعة على حدة في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.
خالد عكاشة: وجود تركيا في مفاوضات موسكو بشأن ليبيا غير مريح
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانخراط التركي في الملف الليبي غير مرحب به من القوى الإقليمية.