سمير فرج يكشف كارثة كان سينفذها قاسم سليماني في مصر أيام الإخوان ..فيديو

قال اللواء سمير فرج ، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن إيران كانت القوة الثالثة في المنطقة وبعد قيام الثورة في إيران بقيادة خامنئي قام بإلغاء الجيش وتكوين الحرس الثوري.





وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجيش في أي دولة ولاؤه للدولة والشعب ولكن الحرس الثوري ولاؤه للمرشد فقط ولهذا شكل خامنئي الحرس الثوري".





وتابع "الإخوان كانوا يرغبون في تشكيل حرس ثوري في مصر وقاسم سليماني كان سيأتي إلى مصر إبان حكم الإخوان لتشكيل حرس ثوري إخواني".



