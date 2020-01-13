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لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:37 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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هاني حسين
قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك مناقشات في روسيا حول الأزمة الليبية.

وأضاف صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك اجتماعا أحاديا وفرديا  لكل مجموعة على حدة في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.

وتابع:" وجهة نظر ممثلي الشرعية في ليبيا يتم نقلها الى الطرف الاخر عن طريق الأطراف الروسية ولم تحدث مقابلة بين السراج وحفتر وعقيلة صالح ".

وأكمل عبد الحميد صافي:" أوجه الخلاف تتعلق بـ بنود المسودة التي تم توزيعها من المبادرة الروسية على الطرفين"، وتم رفض تراجع الجيش الليبي من مواقعه الحالية".
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