لا تراجع للجيش.. البرلمان الليبي: المشير حفتر وصالح لم يلتقيا السراج في موسكو

قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك مناقشات في روسيا حول الأزمة الليبية.
وأضاف صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك اجتماعا أحاديا وفرديا لكل مجموعة على حدة في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.
وتابع:" وجهة نظر ممثلي الشرعية في ليبيا يتم نقلها الى الطرف الاخر عن طريق الأطراف الروسية ولم تحدث مقابلة بين السراج وحفتر وعقيلة صالح ".
وأكمل عبد الحميد صافي:" أوجه الخلاف تتعلق بـ بنود المسودة التي تم توزيعها من المبادرة الروسية على الطرفين"، وتم رفض تراجع الجيش الليبي من مواقعه الحالية".
وأضاف صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك اجتماعا أحاديا وفرديا لكل مجموعة على حدة في روسيا، ولم يلتق المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بالسراج على الإطلاق.
وتابع:" وجهة نظر ممثلي الشرعية في ليبيا يتم نقلها الى الطرف الاخر عن طريق الأطراف الروسية ولم تحدث مقابلة بين السراج وحفتر وعقيلة صالح ".
وأكمل عبد الحميد صافي:" أوجه الخلاف تتعلق بـ بنود المسودة التي تم توزيعها من المبادرة الروسية على الطرفين"، وتم رفض تراجع الجيش الليبي من مواقعه الحالية".