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حوادث

عايز مراتك هات 100 ألف.. ربة منزل تختلق واقعة اختطافها.. ورسالة فيسبوك تفضح المستور

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:50 م
صورة أرشيفية - اختطاف
صورة أرشيفية - اختطاف
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مصطفى الرماح

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة اختفاء ربة منزل من مسكنها وتبين بإنها اختلقت الواقعة لسوء حالتها النفسية والمشاجرة مع صاحب العمل فى الدقهلية.

تلقى مركز المنزلة بلاغا من مزارع  30 سنة مقيم  دائرة المركز" بخروج زوجته " 26 سنة حاصلة على دبلوم" أمس للعمل بمحل إكسسوارات حريمى وعدم عودتها وقيامه بالإتصال بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه.

وبسؤاله مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل وفى وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من الحساب الخاص بزوجته تتضمن "عايز مراتك  هات 100 ألف جنيه".

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمــــن الدقهلية عن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمدينة الإسكندرية .

أمكن ضبطها  بمناقشتها قررت أنه نظرًا لخلافات مع صاحب المحل التى تعمل به تركت العمل ولسوء حالتها النفسية قامت بترك منزلها برغبتها وتوجهت لمدينة الإسكندرية وأضافت بقيامها بإرسال الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان بغير رضاها وأنها كانت فى سبيلها للعودة للمنزل .

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لتولى شئونها.

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