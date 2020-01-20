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حوادث

عامل يختلق واقعة اختطاف نجله للحصول على أموال من زوجته

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:02 م
صورة أرشيفية - اختطاف
صورة أرشيفية - اختطاف
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مصطفى الرماح
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل بعدما لجأ الى حيلة ماكرة باختلاق واقعة اختطاف نجله وطلب مجهول فدية مقابل سراحه فى الشرقية 

تلقى مركز أبو حماد بلاغا  من أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد 53 سنة ، بأنه تلقى اتصال هاتفي من ابن عمته صاحب محل أسماك 45 سنة،  أبلغه فيه بخروج ابنه مازن  10  سنوات طالب وعدم عودته بتلقيه باتصال تليفوني من شخص مجهول وطلب منه مبلغ مالي 150 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية.

ووردت معلومات لفريق البحث بعودة الطفل لمسكنه وأنه كان متواجد طرف عامل بمحل أسماك طرف والد الطفل حيث قرر قيام والد الطفل بافتعال واقعة الخطف ومساومته على دفع مبلغ مالي 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه نظرا لمروره بضائقة ماليه ولقيام والدة الطفل بارسال قيمة المبلغ من محل عملها بدولة عربية وان الطفل على علم بهذا الاتفاق.

 وقرر الطفل ووالده بما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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