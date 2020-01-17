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حوادث

خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة إعدادي في ظروف غامضة بالغربية

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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احمد علي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة عقب خروجها من منزل عائلتها، مما دفع إلى إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءاتهم حيال الواقعة.  

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من المدعو السيد الموجي والد الطالبة أمل والتي تبلغ من العمر ١٤ سنة افاد في بلاغه أن الفتاه خرجت ترتدي بلوزة زيتي ونظارة نظر وتدرس بالصف الثاني الإعدادي.

في المقابل أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث، وهل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة إعدادي في ظروف غامضة بالغربية
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