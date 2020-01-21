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حوادث

ننشر أول صورة للأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بمدينة نصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:18 م
المتهم بتعذيب نجلته
المتهم بتعذيب نجلته حتى الموت
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محمد صبري
تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية ولقن طفلته علقة ساخنة أودت بحياتها بعد أن أصيبت بنزيف داخلي لتأخرها فى إحضار متعلقاته الشخصية، حيث ألقى القبض على المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.


كان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى إشارة من مستشفى الزهراء الجامعي باستقبال طالبة، ١٣ عاما، مقيمة شارع الجنايني ـ عزبة الهجانة دائرة القسم، وتوفيت إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلى نزيف داخلي بقاع الجمجمة.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع عمة المجني عليها، حيث اتهمت شقيقها "والد المجني عليها" بالتعدي على طفلته، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة زواجه من ابنة عمه منذ 14 سنة دون تحرير وثيقة الزواج الشرعي ونتج عن زواجهما إنجاب المجني عليها دون قيدها بدفاتر المواليد وانفصالهما وإقامة ابنتهما طرف شقيقته.

وبتاريخ الحادث وحال تردد الطفلة على الشقة سكنه، طلب منها إحضار بعض المتعلقات الشخصية خاصته، إلا أنها تأخرت عن  إحضارها فقام بالتعدي عليها ودفعها، مما أدى إلى ارتطام رأسها بالحائط، ونتج عن ذلك حدوث إصابتها التي أدت لوفاتها.
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