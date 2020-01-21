AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فضيحة.. المنزلة يغرق ملعبه بالمياه لتأجيل مباراة نبروه في القسم الثالث

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام

شـهدت مباراة المنزلة ونبروه فى القسم الثالث فضيحة ومهزلة بعدما قام مسئولو المنزلة بإغراق الملعب بخراطيم المياه من أجل تأجيل المباراة.

واضطر صبحى الحفناوى حكم المباراة لتأجيلها لعدم صلاحية الملعب، وأكدت المصادر من داخل الملعب أن مراقب المسابقات شاهد مسئولو المنزلة وهم يقومون بإغراق الملعب بخراطيم المياه ودون ذلك فى تقريره .

فى الوقت نفسه طالب  أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه باحتساب نتيجة المباراة لصالح فريقه لا سيما وأن إغراق الملعب بالمياه حدث بفعل فاعل مشيرا إغراق أجزاء من الملعب يعد مهزلة بكل المقاييس .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تمرد اللاعبين .. المدير الفني للشمس يقرر تصعيد الناشئين من مواليد 99

الجماهير تقتحم مباراة بوردو ونيم في الدوري الفرنسي والأمن يتدخل.. فيديو

مهزلة في لقاء سموحة وأسوان.. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده | شاهد

لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند

محمد فضل يثير غضب أندية الغلابة قبل عمومية اتحاد الكرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

أسرع مشروب للتخلص من سموم الجسم والدهون والكرش

شفاه الله .. ليلى عبد المجيد تعلق على فيديو الفنان يوسف فوزي

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري الممتاز بسبب الـ VAR

تراجع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-1-2020

وقعوا فى بعض.. العاملون فى قناة الشرق: سيطرنا على القناة وسنكشف رواتب القائمين عليها

AdvertisementS

عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري الممتاز بسبب الـ VAR

بديل النقاز في الزمالك.. موقف صالح جمعة وآزارو من الأهلي.. وإنسانية شيكابالا مع طفل مصاب.. في «الكورة مع ملك» .. فيديو

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل نجمي فريق سموحة

رسميًا.. نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ملكًا لـ الأمير عبد الله بن مساعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى