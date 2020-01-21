فضيحة.. المنزلة يغرق ملعبه بالمياه لتأجيل مباراة نبروه في القسم الثالث

شـ هدت مباراة المنزلة ونبروه فى القسم الثالث فضيحة ومهزلة بعدما قام مسئولو المنزلة بإغراق الملعب بخراطيم المياه من أجل تأجيل المباراة.

واضطر صبحى الحفناوى حكم المباراة لتأجيلها لعدم صلاحية الملعب، وأكدت المصادر من داخل الملعب أن مراقب المسابقات شاهد مسئولو المنزلة وهم يقومون بإغراق الملعب بخراطيم المياه ودون ذلك فى تقريره .

فى الوقت نفسه طالب أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه باحتساب نتيجة المباراة لصالح فريقه لا سيما وأن إغراق الملعب بالمياه حدث بفعل فاعل مشيرا إغراق أجزاء من الملعب يعد مهزلة بكل المقاييس .