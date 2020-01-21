صفقة القرن.. لهذا السبب غير زعيم المعارضة الإسرائيلية موقفه من ضم غور الأردن

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس تحالف "كاحول لفان"، بيني غانتس ، اليوم الثلاثاء، بأنه سيعمل بعد الانتخابات على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ، بالتنسيق مع الاسرة الدولية، مؤكدا ان هذه المنطقة جزءً لا يتجزأ من أرض إسرائيل، حسب زعمه.





وأعرب غانتس عن أمله في أن ينشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في أقرب وقت ممكن وحتى قبل الانتخابات، وهو ما يعد مخالفة لموافقه السابقة تجاه هذه القضية، والتعهدات التي كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، قد قطعها على نفسه في وقت ماض.





وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن السبب وراء تغيير موقف بيني غانتس من قضية ضم غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية عليه هو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط أو يطلق عليه "صفقة القرن".





وأشار الموقع إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعربوا لغانتس عن غضبهم وضيقهم من تصريحاته السابقة بشأن هذا الموضوع.





وكان غانتس قد أعرب، منذ حوالي اسبوعين، خلال اجتماع مع حزبه، عن معارضته لنشر خطة السلام أو صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها مارس المقبل، ووصف نشر الخطة قبل الانتخابات بأنها تمثل تدخلا سياسيا في إسرائيل.





وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من لقاء جانتس مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض، أفي بركوفيتش. وقال مسؤولون في كاحول لفان إن الإدارة الأمريكية غضبت جدا من تصريحات بيني غانتس.



